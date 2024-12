Derby ACA – SCB, acte 2, mode d'emploi

Benoît Tavenot : « C’est une première et il faudra que tout le monde soit très vite connecté au match »

Christophe Vincent, blessé, ne figure pas dans le groupe, remplacé par Maxime Blé. « Sur un match de 50 mn il me faut des joueurs très dynamiques qui ne se posent pas de questions » explique l’entraineur Benoît Tavenot. « C’est un match très spécial, avec des changements peut-être très tôt. L’histoire du match donnera la politique du changement. Les joueurs de base devront être prêts dès le départ. Au bout de 20 mn s’il y a des solutions à trouver, on changera un peu. C’est une première et il faudra que tout le monde soit très vite connecté au match »

Et le coach de prendre aussi un peu de recul. « Aujourd’hui on a un vécu en commun : séances d’entrainement, matchs, mots. Sur certains joueurs, il faut qu’on soit plus réactifs. J’ai été conciliant car je pensais que c’était une bonne méthode mais aujourd’hui j’ai des attentes et il y faut y répondre au plus vite. Je dois être plus réactif sur certains joueurs dont j’ai des attentes. Il faut qu’ils répondent au plus vite. »

Un derby ?

« J’appréhende ce match dans une série de 3 car vendredi on a le Red Star. Il faut faire un bon match et ramener des points. Je n’insiste pas trop sur le côté derby mais sur les ingrédients pour gagner un match. Est-ce qu’on progresse ? Est-ce qu’on régresse ? A nous de répondre présent pour ce match qui sera spécial.»