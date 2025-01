Dépression Gabri : vigilance jaune en Corse-du-Sud jusqu’à dimanche

Les services de Météo-France annoncent un épisode pluvieux et venteux qui touchera la Corse-du-Sud ce week-end. La vigilance jaune pour "pluie-inondation" sera active à partir de samedi 18h et se poursuivra jusqu’à dimanche 18h. Concernant le risque de "vagues-submersion", il sera en vigueur dès samedi matin, de 3h à 14h, en raison des forts vents d’est générés par la dépression "Gabri".



Ces vents forment une houle importante d’Est à Sud-Est, qui impactera le littoral oriental de la Corse-du-Sud. Les fortes vagues pourraient provoquer des submersions sur les zones basses du littoral.



Les précipitations débuteront dès samedi matin, s’intensifieront dans l’après-midi et se maintiendront jusqu’à dimanche soir. La limite pluie-neige est située entre 1400 et 1500 mètres. Les cumuls de pluie seront particulièrement importants sur la façade Est et les reliefs, où les précipitations pourront atteindre localement 140 mm. En altitude, la neige sera abondante au-dessus de 1700 mètres.