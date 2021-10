Départ du sous-préfet de Calvi : "je pars après 28 mois intenses sur un territoire exceptionnel"

Ce jeudi 21 octobre, ils étaient nombreux à s'être déplacés au complexe sportif de Calvi-Balagne pour le pot de départ de Florent Farge, sous-préfet de la Balagne, Nebbiu, Conca d'Oru, qui après 28 mois en Corse, prendra sous peu ses nouvelles fonctions dans le Lot et Garonne à Agen.



La médaille de la ville de Calvi

"Ce n'est pas un Adieu mais un tout petit au revoir" lançait Ange Santini, maire de Calvi en début de la rencontre. "Il a été facile pour vous de succéder à x ou y, mais pour celui qui va vous succéder... ". Avant de laisser la parole au préfet de Haute-Corse François Ravier, le maire remettait, en symbole d'une collaboration fructueuse, la médaille de la ville de Calvi.

"Ces 28 mois sont passés à toute allure - indiquait le sous-préfet - et je me revois débarquer un samedi de juin 2019 avec le sentiment, qui allait être fugace, d'arriver en vacances. Mais la réalité m'a très vite rattrapé. Je me répète qu'il ne s'agit que d'un au revoir, puisqu'en réalité je resterai attaché à ce magnifique territoire et fidèle aux fortes amitiés que j'ai pu y nouer."



Après avoir évoqué les nombreuses missions réalisées au cours de son mandat, comme notamment la gestion de la crise sanitaire qui a frappé la région de plein fouet, la démolition des 15 établissements de la plage de Calvi, le représentant de l'Etat concluait " il ne s'agit pas de dresser un bilan exhaustif, qui, en outre ne m'appartient pas car c'est avant tout votre bilan. J'ai eu l'immense privilège de travailler aux côtés d'élus engagés, ambitieux pour leur territoire [...]."