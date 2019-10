Départ demain à Bonifacio du XXVIème Tour de Corse à la voile

Le départ sera donné demain à 12 heures de la pointe du Timon.Parmi les 29 voiliers au départ de ce Tour de Corse à la voile sans escale et sans assistance, toute l'attention sera portée sur le "Labbe Team Manureva" skippé par un Calvais "Manu" Santelli et composé de Sophie Santelli, Pascal Fan, Edouard Amatte, Romain Bricier et Diego Larroque, tous licenciés au Calvi Nautique Club.Ce tour de Corse qui promet d'être très chaud avec des bon coups de baston à prévoir, ils l'ont préparé avec minutie avec des sorties d'entraînements, des petits pépins de dernière minute qui ont pu se résoudre grâce à la solidarité des uns et des autres.Bref, demain, ils seront bien au départ avec la ferme intention de faire briller les couleur de leur ville et du CN Calvi.Rappelons que ce Tour de Corse à la Voile sans escale, ni assistance est organisé par le Yacht Club de Bonifacio, sous l'égide de la Fédération Française de Voile et de la Ligue Corse de Voile.Il est ouvert aux Monocoques-Open-IR6-ORC.Le parcours de Bonifacio à Bonifacio est de 250 milles et les difficultés ne manqueront pas.Départ on la dit demain à 12 heues de la Pointe du Timon.Samedi 19 octobre 2019 15h00 : Palmarès et remise des prix.









Les difficultés sont multiples: options, coup de baston, pot au noir, effets de côtes, la stratégie météo tient une part importante dans cette course.







Il y a un classement pour chaque classe de voiliers et un classement général calculé selon un indice, appelé "rating". Ce rating prend en compte la performance de chaque voilier, sa vitesse, ses voiles, etc.







Plus dinfos sur tourdecorse.eu