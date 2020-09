Départ de la course The Crossing Calvi - Monaco Water Bike Challenge

Deux équipes seront en présence.

L'équipe Serenity menée par Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène de Monaco, David Tanner, coureur cycliste australien, Brandon Green, ancien joueur de football américain et Mathew Bennett, aventurier, explorateur





L'équipe Notorious avec à sa tête Gareth Wittstock, sécrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, Conor Mc Gregor , ancien combattant d'arts martiaux qui vient d'annoncer à Calvi qu'il allait épouser Dee Devlin sa compagne et maman de leurs deux enfants Conor et Croia, Jérôme Fernandez, ancien joueur de handball, arrière gauche en Equipe de France et en clubs, Kevin Crovetto, gymnaste artistique monégasque représentant la Principauté de Monaco dans les compétitions internationales.

Les conditions de course risquent d'être très difficiles pour les athlètes en raison d'une météo très difficile et qui en Méditerranée peut rapidement changer.





Du vent, des résidus de houle, de la pluie et du brouillard sont annoncés, au point que l'on apprenait que le départ de la course prévu ce samedi à 12 heures était repoussé à 14 heures.

Stéphanie Geyer Barneix, directeur de course, ancienne nageuse, championne du monde de sauvetage côtier recordwaman de nombreuses traversées en paddle board (Atlantique Nord et Cap Horn) et organisatrice de 9 traversées en mer prévient : " Nous ne prendrons aucun risque si les conditions deviennent dangereuses nous nous les athlètes remonteront sur les bateaux suiveurs et nous nous mettrons à l'abri le temps qu'il faudra".

" Trois catamarans accompagneront les water bikes poursuivait-elle. Un sera réservé pour chacune des deux équipes et le troisième servira de poste de contrôle et assurera le lien entre les concurrents, les bateaux relais, le responsable sécurité et l'assistance médicale.

Par ailleurs, une équipe d'experts composée de médecins, sauveteurs en mer et physiothérapeutes sera présente et prêtre à intervenir en cas d'urgence."





Les règles sanitaires Covid 19 seront également respectées sur les bateaux d'assistance avec des masques de protection et du gel hydroalcoolique.

La conférence se poursuivait avec la présentation de ces drôles d'engins que sont les water bikes pouvant atteindre la vitesse de 13 km/h.

Les équipes on l'a dit s'affronteront en relais. La durée et les rotations seront libres. Les relais pourront débuter 20 mn après le départ de la course.

La course pourra être suivie en temps réel grâce à la technologie: www.fpcm.mc/live





Avant de donner la parole, Stéphanie présentait la Fondation Princesse Charlène de Monaco lancée le 14 décembre 2012 qui a pour objectif prioritaire de sauver des vies en luttant contre les noyades..

Vos dons seront les bienvenus..

" Nous sommes tous des athlètes de haut niveau et nous avons pour cela une force mentale en nous. Bien sut les conditions météo risquent d'être difficiles mais cela ne doit pas nous faire peur" glisse le champion cycliste David Tanner.

"Je n'étais pas prévu dans ce défi. Suite à une défection de dernière minute, Stéphanie m'a contacté et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu favorablement . De plus je suis sensible à ce que fait la Fondation Princesse Charlotte de Monaco. Je suis ravi et honoré" ajoute Jérôme Fernandez.

"C'est certain que le water bike est éloigné de la discipline que je pratique mais comme cela a été dit la force mentale va beaucoup jouer" conclut Kevin Crovetto.





A l'issue de la conférence certains athlètes se sont rendus au quai d'honneur Marc Linski, navigateur disparu en mer en 1996, pour se familiariser avec leur water bike et discuter stratégie, mais la pluie annoncée était là

En fin d'après-midi, le maire de Calvi, Ange Santini, entouré de quelques élus devait recevoir en l'hôtel de ville la famille princière qui recevait la médaille d'honneur de la ville. suivait un échange de cadeaux.