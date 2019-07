Départ de feu à Aleria : une forêt d'eucalyptus menacée

Rédigé par Charles Monti le Vendredi 5 Juillet 2019 à 15:44

Un incendie a éclaté, vendredi, vers 15 heures au lieu dit Macchio sur le territoire de la commune d'Aleria. Le feu a, déjà, parcouru deux hectares et menace une forêt d'eucalyptus d'une dizaine d'hectares. D'importants moyens - 40 hommes -d'Aleria, Ghisonaccia et Corte sont sur place. Deux tracker et deux chars du SIS 2B interviennent également sur les lieux où les flammes continuent de progresser. Plus d'infos à venir

