Décret de naturalisation pour dix légionnaires du 2e REP de Calvi

C'est dans la cour de l'école primaire Marie-Dominique Loviconi, après les cérémonies du 14 juillet (voir par ailleurs) que la Municipalité de Calvi conviait hier soir ses invités à une réception, au cours de laquelle était remis un décret de naturalisation à dix militaires du 2e Régiment Etranger de Parachutistes.

C'est Florent Farge, sous-préfet de l'arrondissement de Calvi - Haut-Nebbio - Conca d'Oro qui donnait lecture d'un message d'Emmanuel Macron, Président de la République:

" La France s'est construite au fil de l'histoire par la volonté de plusieurs volontés de femmes et d'hommes, qui ont toutes, chacune à leur manière, contribué à lui donner son identité d'aujourd'hui: une Nation accueillante et protectrice des valeurs humaines, à la fois fière de son histoire et tournée vers l'avenir.

Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'avoir fait le choix de vous inscrire dans ce projet d'une France sans cesse en mouvement.

En devenant français, vous rejoignez cette communauté qui partage les mêmes idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité.

Vous disposez désormais de la plénitude des droits qui s'attachent à la citoyenneté française et européenne et devez en assumer pleinement les devoirs. Notre République et l'Union Européenne ont besoin de votre participation active pour faire vivre la démocratie.

Aujourd'hui, la France est fière et heureuse de vous accueillir.

Je vous adresse, en ce moment si important, pour vous même et tous vos proches, et aussi pour notre pays, mon salut républicain et mes sentiments les meilleurs".

A tour de rôle, Florent Farge, sous-préfet de Calvi, Ange Santini, Maire de Calvi et le Colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP remettait à chacun des militaires alignés face au drapeau de leur Régiment, le décret de naturalisation, avant d'adresser leurs félicitations.

Ange Santini invitait ensuite les personnes présentes à se rapprocher du buffet.