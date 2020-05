Déconfinement progressif à Bastia : ce qu'il faut savoir

Cabinet du Maire



Distribution de masques aux publics prioritaires

À partir du 11 mai, accueil uniquement sur rendez-vous : 04 95 55 95 55Accueil sur rendez-vous.Contact : 04 95 55 96 11Le Centre Communal d'Action Sociale est disponible par téléphone au 06 34 20 55 41, 06 35 29 14 57 ou 04 95 55 96 45.À partir du mardi 12 mai accueil du public sur rendez-vous.Le Centre COVID reste ouvert au sein de la Maison des Quartiers Sud.Contact : 06 47 88 09 81Les cimetières sont ouverts de 8h à 17h. Pour tout renseignement ou inhumations concernant les cimetières de Bastia Cardu, Montesoru et Ondina contactez le 04.95.55.97.51 ou le 06.17.42.74.19Les médiathèques (Centre-Ville, Alb’Oru, Toga) et le Musée de Bastia ne rouvriront pas le 11 mai.Rouverture prévue dans les jours à venir.Le Théâtre, la salle de spectacle de l’Alb’Oru, le théâtre de poche de Sant’Anghjuli, la Casa di e Scenze et le Scoprivilla restent fermés jusqu’à nouvel ordre.Le service du domaine public reçoit sur rendez-vous.Contact : domaine-public@bastia.corsica Les écoles bastiaises resteront fermées le 11 mai. Un accueil exceptionnel est envisagé à partir du 18 mai. La semaine du 11 mai sera consacrée à la mise en œuvre du protocole sanitaire par les services municipaux et par le personnel enseignant et à la formation des personnels municipaux (ATSEM, cantiniers, animateurs, agents d’entretien) aux mesures sanitaires. Dans les écoles où le protocole est applicable et validé par le directeur d’école concerné, les enfants pourront être accueillis. Les parents des élèves inscrits seront contactés au plus tôt par l’Éducation nationale pour les informer de la décision prise pour l’école de leurs enfants. Pour les écoles qui seront ouvertes, le service de cantine et le service de garderie du soir seront assurés. Retrouvez le communiqué de Monsieur le Maire en cliquant ici La crèche municipale rouvrira ses portes pour les enfants dont les parents ont fait connaître leurs besoins. La date précise sera communiquée dans les jours à venir.Le Relai d’Assistantes Maternelles rouvre ses portes au public.Les jardins et parcs sont de nouveau ouverts à partir du lundi 11 mai.Les plages et plus généralement le littoral restent interdits d'accès et font l’objet d’une concertation avec les services de l’État et les maires de communes limitrophes afin qu’une décision commune soit prise. Nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation.À partir du lundi 11 mai, les services de l'État Civil sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Accueil du public sur RDV. Contact : 04 95 55 95 35Accueil du public à partir du 11 mai de 8h à 16h.Contact : 04 95 34 58 00 Le stationnement en surface est gratuit jusqu'au premier lundi du mois de juin, les parkings couverts restent ouverts.La Capitainerie du Vieux-Port est ouverte au public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Contact : 06 86 64 14 76Ouverture de tous les parkings de 7h30 à 20h pour tous les publics et pour toutes vos démarches. Accès 24/24h, 7/7j pour les abonnés et les bénéficiaires de cartes congrès à la semaine ou au mois.La Ville de Bastia a entamé ce jeudi 7 mai une première distribution en boîte aux lettres de masques de protection.Près de 5.000 personnes bénéficiaires du CCAS et ressortissants d’autres organismes partenaires trouveront dans leurs boîtes aux lettres des masques de type « grand public », en tissus, lavables et réutilisables 10 fois.Cette première distribution concerne ainsi prioritairement :les personnes âgées de plus de 70 ansles personnes dites fragiles de par leur état de santé ( cf recommandations du Haut Comité de Santé les bénéficiaires de minima sociaux Si vous n'êtes pas encore bénéficiaire du CCAS mais que vous répondez à l'un de ces critères, nous vous invitons à vous signaler auprès de la Ville de Bastia par téléphone au 04.95.55.96.45, 06.35.29.14.57 ou 06.34.20.55.41 afin d'organiser la livraison de votre masque réutilisable.