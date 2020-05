Déconfinement : Core in Fronte préconise un plan #CorslcaSlcura

Le déconfinement progressif de la population a débuté le 11 mai.

Le Coronavirus circule toujours, de nombreuses personnes ont été touchées par la maladie et plusieurs familles endeuillées. Le manque de visibilité à court et moyen terme doit nous appeler à la prudence, d'autant plus que la Corse a des moyens hospitaliers faibles.

Core In Fronte souhaite que tous les Corses soient acteurs de cette période qui s'ouvre. La Corse doit être exemplaire dans ses choix et ses actes, notamment en respectant les gestes barrières et les consignes sanitaires. Core In Fronte appelle å la responsabilisation de tous les acteurs - citoyens, politiques, acteurs économiques - afin de sécuriser la Corse à de la saison estivale et de la reprise économique. Nous devons établir un projet collectif, un plan #CorslcaSlcura.





Core In Fronte propose à l'Assemblée de Corse, ) l'Etat et aux acteurs économiques l'application de certaines mesures pour un pian #CorsicaSicura

• Généralisation des prises de temperature de tous les passagers qui vont voyager en avion ou en bateau, vers/de la Corse.

• Obligation de voyager avec des masques, et les fournir gratuitement aux passagers qui n'en ont pas.

• Maintenir durant la saison un nombre limité des passagers dans les avions et ferries (60% de leurs capacités) et les trains des CFC.

• Revoir le modèle des réservations dans les hôtels ou autres loueurs : Ne pas privilégier le traditionnel samedi/samedi afin d'étaler au mieux les flux sur toute la semaine.

• Mettre en place de nouveaux services pour les hôteliers et les restaurateurs Possibilité de déjeuner ou diner dans les chambres, maintenir une activité Drive...

• Avoir en temps réel (web, réseaux sociaux...) la fréquentation des plages principales. Des mesures similaires, avec le PNRC, les gardiens de refuges ou les Municipalités doivent être envisagées sur les chemins de randonnées et les rivières.

• Favoriser les activités extérieures. L'écotourisme doit être une réalité.

• L'acquisition par la CdC de kits de dépistage Covid-19 (sanguin 15 minutes ou salivaire 30 minutes).



En collaboration avec l'ARS, des dépistages pour filtrer les voyageurs doivent pouvoir être possibles, au départ ou à l'arrivée, dans les aéroports, ports et gares de l'île. Cela peut permettre, en cas de positivité, de retracer un parcours éventuel et sécuriser par une mesure de quarantaine.

La Corse est dans une situation économique et sociale difficile. Les Corses doivent être solidaires en privilégiant le commerce local par rapport aux commandes en ligne. Par ailleurs, dans un élan de solidarité, il faut, dans l'agriculture mais également avec les métiers de l'artisanat, des conventions entre la grande distribution, les grossistes et les producteurs/créateurs afin de privilégier tout ce qui peut être produit en Corse. La CdC doit encadrer les prix ainsi que les quotas d'achats et créer un établissement public de gros, à l'image de Rungis, pour favoriser les produits corses et lutter contre les monopoles et les concurrences.





Core In Fronte appelle, aussi, les métiers du tourisme à embaucher en priorité, à compétences égales, des corses. La CdC et Pôle Emploi doivent créer un fichier de CV afin de les centraliser et mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs.

Core In Fronte souhaite la réussite progressive du déconfinement pour une vraie protection sanitaire et relance économique. La Corse doit être une destination de sécurité, d'espace, de connaissance, de bien-être et de responsabilité.