Déconfinement : Calvi souhaite la réouverture de sa plage

"La règle générale, c'est la fermeture", a précisé hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avant d'ajouter "L'ouverture des plages, lacs et centres nautiques sera possible au cas par cas sur autorisation du préfet et à la demande des maires".

Une déclaration qui a fait aussitôt réagir bon nombre d'élus de communes du littoral. Parmi eux, le Maire de Calvi, Ange Santini qui s'est exprimé à l'issue ce jour à l'issue de la cérémonie du 8 mai:

" Enfin c'est la raison et le bon sens qui l'emportent. En Corse, contrairement au continent où l'on peut circuler d'un département à un autre, on se déconfine entre nous et on est plus protégé.

À Calvi, comme dans d'autres communes de Corse, on sait que dès lundi, sans attestation il peut y avoir des milliers d'habitants qui se promènent dans les rues. Aussi, la seule bouffée d'oxygène, le seul petit espace de liberté que nous pouvons leur offrir c'est le bloc "plage, promenade pinède" que nous pouvons leur offrir.

Avec le sous-préfet de Calvi, nous avons évoqué depuis un moment l'hypothèse où un jour ont nous permettrait de pouvoir rouvrir la plage. Bien évidemment je souscris à cette opportunité que nous donne le ministre de l'intérieur et pour la coup, je vais prendre naturellement mes responsabilités et demander au préfet de vous vouloir accéder à notre demande.

Tout un chacun connaît la plage de Calvi, elle est longue de 7 km, elle est large, nous ne sommes pas en période estivale est tout est réuni pour qu'elle soit à nouveau ouverte, avec toutes les mesures d'accompagnement qui s'imposent. Il faut pouvoir s'y promener et s'y baigner, il faut pouvoir pratiquer quelques activités nautiques et individuelles sans pour autant générer de groupe sur la plage et de stationnement sur la plage autre que pour aller à l'eau. Il faut que ce soit un lieu de vie et de détente".

L'accès à la plage mais aussi à la promenade en bois et à la pinède



Et de poursuivre

Pour ce qui est de ma compétence, il faudra modifier l'arrêté municipal d'interdiction de l'accès aux piétons de la promenade et de l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules dans la pinède. Il faut que la passerelle piétonne qui longe la plage soit elle aussi rouverte et que les calvaises et les calvais puissent aussi se promener sans que le port du masque ne soit obligatoire. A cet effet, je fait appel au bon sens et à la responsabilité de tout un chacun de mes concitoyens, considérant que lorsqu'il n'y a pas grand monde sur la promenade ce ne sera pas nécessaire d'en porter un mais qu'il sera recommandé en cas de forte affluence. Je souhaite aussi un service Police Municipale - Gendarmerie, qui soit là pour expliquer dans un premier temps et mettre en garde les gens sur le comportement à avoir. Dès lundi , en concertation avec le préfet, nous adresserons un dossier de demande d'ouverture de la plage au préfet de Haute-Corse en espérant que celui-ci soit rapidement accepté et qu'il ne soit pas sujet à des modifications".

Cette décision est attendue de tous pour que enfin la vie retrouve, petit à petit, son rythme normal