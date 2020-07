Déconfinement : A Borgo nature et sophrologie font bon ménage

Née en banlieue parisienne de parents corses qui avaient quitté l’île pour raisons professionnelles, Laetitia Rinaldi y a fait toutes ses études, se fixant l’ambition de revenir le plus tôt possible sur son île. Ses études en font une professionnelle de la communication à Paris. «Dans la jungle urbaine le quotidien est souvent emprunt à l'effervescence, la rentabilité, la productivité » explique Laetitia Rinaldi. «Toutes ces données anti humanistes au possible m'ont valu bon nombre de désagréments physiques et émotionnels et aussi une constante et désagréable sensation de passer à côté de ma vie ».



Victime d'un sévère Burn Out en 2006, Laetitia Rinaldi décide répondre à ses envies profondes. 1ère conséquence, elle fait ses valises pour la Corse. Elle entame alors un long travail d'introspection qui lui permet de s'épanouir et donner un vrai sens à sa vie. «Cela m'a conduit à étudier la sophrologie et tout a commencé à avoir du sens. Après quelque temps, c'était devenu une évidence, et naturellement j'ai décidé d'en faire mon métier».



Son métier, elle l’apprend durant 3 ans, avec une professionnelle de la sophrologie à Porto Vecchio. Elle y ajoute bien d’autres spécialisations comme la médecine énergétique, l’aromathérapie.



Aujourd’hui Laetitia Rinaldi, installée depuis 2015 à Borgo à l’espace médical Casa Luna**, est diplômée en tant que Sophrologue – Relaxologue, agréée par la Fédération Française de Sophrologie, certifiée en Médecine Énergétique, certifiée en Litho thérapie (énergie par les pierres) et certifiée en Psycho généalogie (étude des mémoires traumatiques). «En tant que thérapeute j'allie sophrologie, médecine naturelle, médecine quantique et psycho généalogie afin de retrouver l'équilibre de santé et le bien-être. Je m’attache au bien-être de mes patients et je leur apporte un accompagnement personnalisé qui permet de répondre à leurs besoins spécifiques ».





Sophrologie pour qui, pour quoi, pour quels résultats ?

La sophrologie s’adresse à tout le monde : enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, personnes âgées. Elle traite de nombreux maux : séparation, deuil, choc émotionnel, perte d’emploi, dépression, hypersensibilité, manque de confiance en soi, stress, douleur, anxiété, tension, difficulté relationnelle, conflit, colère, phobies, addictions (tabac, alimentation), accouchement sans douleur … Elle permet d’apaiser les émotions et réactions, de retrouver confiance et estime de soi, de vivre en harmonie avec soi et les autres, de se libérer des souffrances passées, de se projeter positivement dans la vie, de retrouver la joie de vivre et la paix intérieure, de gérer le stress, les tensions et la douleur. «La vie est parfois difficile et l'aide d’un sophrologue peut aider à dépasser ses blocages et à y voir plus clair. Je fournis à mes patients les outils pour les rendre autonomes, leur apprendre à surmonter leurs appréhensions et permettre leur épanouissement ».

Les séances en cabinet durent entre 1h et 1h30. De la relaxation sophronique ciblée sur les attentes, dilemmes du patient, soutien thérapeutique avec les plantes, soins énergétiques…. Elle propose aussi des consultations à distance, en visio, via les nouveaux outils numériques : FaceTime, Whatsapp, Messenger, Skype, Zoom ... «Durant le confinement je n’ai d’ailleurs fait que ça » souligne t-elle ajoutant que depuis le déconfinement, les patients sont plus nombreux. «Beaucoup souffrent de troubles du sommeil, d’épuisement au travail particulier en cette crise sanitaire, angoisse, stress, peur. Cela va jusqu’à la dépression et le burn out. La plupart d’entre eux exercent dans le secteur des transports, de la logistique, de la santé. Tous les métiers qui étaient sur le front durant l’épidémie. On pourrait croire que sur l’Île de Beauté il n’y a pas de stress mais le stress est partout car le stress est en nous et on choisit de lui ouvrir la porte». Et c’est lors du confinement que l’idée lui est donc venue de ces séances à l’extérieur. « Cela se passe en journée de 10h à 15h, en petit groupe, pas plus de 7 personnes. Je les emmène à la découverte de la nature, je leur montre comment utiliser certaines plantes, on peut aussi se baigner en rivière, dans le Bévinco. Après le pique-nique du midi, il y a la séance de sophrologie de groupe, de relaxation. Ces journées balades peuvent donc être pédestres, équestres, car le cheval est lui-même un grand thérapeute, en liaison avec le ranch Cavallu indi stella, encadrées par un moniteur du club, ou en 4X4 sur les crêtes du Cap Corse avec le club Rando 4X4 ».





Les résultats ?

« J’ai de très bons résultats avec mes patients. Certains en seulement 2 ou 3 séances. Cela dépend en fait de la réceptivité de ceux-ci. Certains patient se complaisent en effet dans le –je ne vais pas bien-». Parmi les meilleurs résultats de Laetitia, deux femmes qui, pour des raisons psychiques, ne pouvaient avoir d’enfant et qui aujourd’hui sont mamans. «J’accompagne d’ailleurs de nombreuses femmes enceintes notamment au niveau de la respiration, mais aussi des patients aux lourdes pathologies». Les patients de Laetitia Rinaldi sont souvent des patientes : «L’homme a souvent du mal à avouer qu’il a mal » explique t-elle, précisant qu’elle vient aussi en aide à beaucoup d’enfants.







La sophrologie est une science médicale qui étudie la conscience, dans un but thérapeutique, prophylactique ou pédagogique, de retour à l’harmonie.





http://www.laetitia-rinaldi-sophrologue.fr