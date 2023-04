Déclaration d'impôts 2023 : ce qui change cette année

C'est obligatoire chaque année pour les Français, la déclaration de revenus. Comme chaque année un bon nombre de changements seront opérés.En premier lieu, la date butoir pour déclarer ses revenus est décalée selon le département dans lequel vous habitez. Les contribuables pourront déclarer leurs revenus sur le site impots.gouv jusqu’au 25 mai 23h59 pour les départements numérotés de 01 à 19 (de l’Ain à la Corrèze),à la Meurthe-et-Moselle) et jusqu’au 8 juin 23h59 pour les départements numérotés 55 (Meuse) et plus.Depuis le 23 janvier, les propriétaires de biens immobiliers doivent désormais remplir une déclaration sur le site des impôts avant le 30 juin 2023. L'objectif est de déterminer quelles habitations restent taxables après l'abrogation de la taxe d'habitation. Ce formulaire permet également aux propriétaires de mentionner les loyers perçus.Le gouvernement revalorise "de manière exceptionnelle" le barème de l'indemnité kilométrique de 5,4%. Cette mesure fiscale devrait concerner deux millions de ménages imposés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, a annoncé, le 22 mars, le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal. Ce barème avait déjà été relevé de 10% en janvier 2022.Le barème progressif de l'impôt sur le revenu est revalorisé de 5,4%. Cette décision, qui intervient en application de la loi de finances 2023, doit éviter que les ménages les plus modestes entrent dans le champ de l'impôt sur le revenu à cause de hausses de salaires liées à l'inflation.Les frais engagés par un salarié dans ce cadre constituent à présent des frais professionnels déductibles (sur justificatifs), à condition d'opter pour la déduction des frais réels, précise l'administration fiscale.Les entreprises privées peuvent à présent proposer à leurs salariés de convertir leurs jours de réduction du temps de travail (RTT) non utilisés en rémunération. Monétisées, ces RTT sont "rémunérées comme des heures supplémentaires", précise le ministère du Travail, et sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 euros incluant les heures supplémentaires et complémentaires exonérées. Si l'employeur donne son accord, le salarié peut monétiser autant de RTT qu'il le souhaite. La mesure concerne les jours de repos ou RTT rachetés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.Attention, tous les travailleurs ne pourront pas en bénéficier. La mesure ne s'applique qu'aux salariés du privé qui ne disposent pas de compte épargne-temps (CET) et ne sont pas au forfait jour, selon le ministère du Travail.Pour les personnes qui travaillent au contact avec la clientèle, les pourboires perçus en 2022 et 2023 sont à présent exonérés de l'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Attention cependant, cette exonération ne concerne que les salariés gagnant 1,6 smic ou moins, précise l'administration fiscale.