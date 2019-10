Décès à Calvi de Guy Borghiero

Le ciel s'est subitement assombri ce matin au cœur de la cité calvaise mais aussi aux alentours à l'annonce du décès de Guy Borghiero s'est éteint entouré de toute l'affection des siens.

On savait Guy malade mais il est toujours difficile de voir un être cher partir.

Tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer savaient combien il était attachant. Homme de caractère, réputé pour ne pas mâcher ses mots lorsqu'il avait quelque-chose à dire, Guy était, comme on a familièrement l'habitude de dire, "fort en gueule", mais, derrière cet homme à la carapace impressionnante se cachait pourtant un être d'une grande sensibilité, entier en amitié, toujours prêt à rendre service et à s'investir pour la bonne cause.

Passionné de sport, il a servi avec fidélité le monde du rallye automobile amateur, en s'investissant dans l'organisation, ou encore pour faire l'assistance de ses amis pilotes. On retiendra aussi son rôle dans le milieu du football à l'époque du Calvi Olympique Club (COC) ou encore au sein même du club de handball où il avait trouvé une motivation supplémentaire avec au sein de l'équipe première sa fille Béatrice, aujourd'hui directrice du Pôle Enfance de Calvi.





L'essentiel de sa carrière professionnelle en sa qualité de chauffeur routier, il l'a faite au sein de l'entreprise des Autocars Mariani avant de poursuivre jusqu'à l'âge de la retraite au volant d'un semi remorque du Super U de Calvi.

Avec son départ dans un autre monde, c'est une nouvelle page de Calvi qui se referme.

Guy laisse derrière lui un grand vide.

Déjà il nous manque.

Guy Borghiero sera inhumé ce lundi 14 octobre au cimetière de Calenzana.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse Romy Borghiero, à Pegand Borghiero, ses enfants Béatrice Beretti, Thierry Borghiero et leur époux Serge Beretti et leur épouse Danielle Peynet et ses petits-enfants: Dominique, Isabelle, Jean-Marie, Enzo, Célia et son arrière petit-fils Pierre-Joseph, ses soeurs Danielle et Nicole et son beau-frère François, ses nièces et neveux: Geneviève, Christine, Sandrine, Patrick, Alain et leurs enfants: Manon, Chloé, Gianni, Carla, Léo, Kevin, Yan, Amandini, Florian et à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.