Danse : une audition, à Folelli, pour intégrer le Jeune Ballet in situ

À l’issue de cette année de préparation, une audition finale aura lieu en présence de personnalités reconnues du monde de la danse et permettra de définir quels danseurs( ses ) composeront la cellule chorégraphique du Jeune Ballet In Situ . Seul un nombre limité de danseurs intégrera la compagnie.

La Corse, terre de culture et de création, pourrait bientôt s'enrichir avec une nouvelle troupe de danse, une jeune compagnie composée d'interprètes passionnés par toutes les formes de danse.Pour intégrer ce, les candidats devront d'abord participer à la journée d’admission organisée à la médiathèque de Castagniccia de Folelli le 9 octobre 2022. Condition indispensable pour participer à cette audition est d'avoir entre 15 et 25 ans et un bon niveau technique en classique et/ou en contemporain.Au cours de cette journée les candidats participeront à un cours de danse classique, à un cours de danse contemporaine donnés par des professeurs d'exception Jennifer Blasek pour la danse classique et Estelle Garcia en danse contemporaine, à un atelier de création pour terminer avec un entretien individuel permettant d’évaluer la motivation et l’implication du candidat dans le projet.La session d'audition permettra de retenir des danseurs qui composeront le groupe qui tout au long de la saison 2022-2023, du mois d’octobre au 15 juillet, participera à des cours d’entretien ainsi qu’à des ateliers chorégraphiques et d’interprétation.