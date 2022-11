DOSSIER. Wedding planner, une profession qui a de plus en plus la côte en Corse

Les services proposés par les différentes organisatrices de mariage peuvent de leur côté aller d’une intervention pour un point bien défini, à une gestion de la cérémonie et de la réception de A à Z. L’agence LS Events propose par exemple des mariages clefs en mains. « Au regard de ma clientèle, je propose aussi de m’occuper de la réservation du voyage et des chambres d’hôtel. Je mets également à disposition un site Internet pour chaque mariage où les invités ont toutes les informations avec les coordonnées du lieu de la réception et des logements à proximité. Cette année j’ai aussi dû trouver des solutions pour les gens qui n’avaient pas pu louer une voiture, et j’ai par exemple créé des groupes Whatsapp pour faire du covoiturage entre invités », détaille-t-elle en soufflant : « Les gens ne se rendent pas forcément compte que pour une wedding planner le plus important du travail ce sont les préparatifs en amont. Même si le jour J nous sommes sur place, un peu comme un chef d’orchestre, pour vérifier que tout se passe bien avec tous les prestataires, il faut vraiment tout caler en avant et que tout soit bien droit pour laisser la place à l’imprévu, car il y en a toujours ».Ce perfectionnisme et la qualité de travail des deux wedding planners ajacciennes ont récemment été remarqués par la plateforme de mariage Zankyou, qui leur a décerné l’un de ses ZIWA (Zankyou International Wedding Awards), prix qui vient distinguer les meilleurs prestataires du secteur nuptial. Il faut dire que, passionnées par leur activité, l'une comme l'autre continuent de travailler chaque jour avec des étoiles plein les yeux, certaines d'avoir fait le bon choix pour leurs carrières professionnelles.Ancienne directrice générale d’un traiteur renommé de la région ajaccienne, Laurence Statuto a souhaité se lancer dans ce métier en montant son entreprise il y a 8 ans. « Chaque mariage ne ressemble pas et nous devons faire en sorte de se rapprocher au maximum de ce que veulent les mariés. Ce sont toujours des défis à relever, c’est mon adrénaline, ce qui me fait avancer. Et puis le jour J quand on lit dans le regard des mariés « merci c’est ce que nous voulions », c’est la plus belle des récompenses et cela efface les centaines d’heures de travail que l’on a passé à trouver ce qui pourrait les rendre heureux », sourit-elle. « Le mariage m’attirait depuis longtemps », livre de son côté Mélanie Moracchini qui a décidé de créer sa propre agence évènementielle en 2015, après avoir été chargée de communication évènementielle durant plusieurs années. « C'est un plaisir de rencontrer chaque couple, d’apprendre à les connaitre et de réaliser le mariage qui leur ressemble. Ce sont de belles aventures. Et puis le mariage c’est vraiment de l’évènementiel particulier. On rentre dans l’intimité des gens, on apprend vraiment à les connaitre. Et donc il y a une relation forte qui se créé », confie-t-elle en révélant garder contact avec l’ensemble des mariés qu’elle a pu accompagner. « Je prends régulièrement de leurs nouvelles et j’ai même organisé le baptême des enfants de plusieurs d’entre eux ensuite », se ravit-elle.