DOSSIER. Vinted, le site de mode de seconde main, séduit de plus en plus de Corses

« Tu ne le portes pas ? Vends-le ! ». Depuis quelques années, elle est devenue l’application la plus utilisée pour vendre ou acheter des vêtements de seconde main. Créé en 2008 en Lituanie, Vinted propose de faire du tri dans ses placards tout en gagnant de l’argent en les revendant en ligne. Un concept qui a rapidement séduit le monde, au point que la plateforme a été lancée dans de nombreux pays, dont la France en 2013. « Aujourd'hui, nous comptons plus de 80 millions de membres inscrits dans le monde, répartis sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord. La communauté s'est enrichie de plus de 20 millions de nouveaux membres inscrits depuis le début de l'année 2022. En France, nous avons plus de 23 millions de membres inscrits, il s’agit du marché le plus important pour Vinted », dévoile Natacha Blanchard, directrice communication de Vinted.



Si l’entreprise n’est pas en mesure de donner des chiffres propres à la Corse, son succès y est également sans conteste grandissant. De plus en plus d’insulaires se prennent en effet au jeu à l’instar de Lena, une jeune Cortenaise. « Je passe par Vinted tout simplement parce que c’est facile et c’est gagnant-gagnant : cela permet au vendeur de vider ses placards et de se faire un petit peu d’argent sans payer les frais d’expédition, et cela permet à l’acheteur d’avoir un nouveau vêtement à un prix vraiment intéressant », livre-t-elle. « Je vends des vêtements que je ne mets plus ou que j’ai acheté et n’ai jamais mis parce qu’ils ne m’allaient vont pas. En tout cas je vends toujours des articles neufs ou en très bon état », précise-t-elle. Fidèle utilisatrice, la jeune femme a même converti son compagnon Brandon qui, séduit par le côté « pratique » de l’application, a décidé à son tour de se lancer. « Cela permet de mettre des articles en ligne en quelques clics. La communication avec les acheteurs potentiels est très facile et l'envoi des produits se fait sans frais.Personnellement, j'ai vendu quelques vêtements peu ou pas portés, souvent pour des questions de tailles. J’ai aussi vendu des vinyles ou des livres. Je n'utilise l'application qu’occasionnellement, mais j'ai vendu assez rapidement la majorité des articles postés », se réjouit-t-il.