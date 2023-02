DOSSIER - Que signifie être à Haut Potentiel Intellectuel ?

Ancien enseignant et chef d’établissement scolaire, ce dernier a souhaité quitter l’Éducation Nationale il y a de nombreuses années pour devenir formateur et conférencier sur le haut potentiel. Il a d’ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet dont on parle de plus en plus aujourd’hui. « Mais on en parle mal. On a toujours le cliché de l’enfant qui est premier de classe et qui va bien », tient-il à noter en soulignant toutefois : « Il n’y a pas un cas de haut potentiel, mais que des cas personnels et individuels. Être à haut potentiel, c’est un avantage si tout est bien câblé. Il ne faut pas oublier qu’il y a un certain nombre de personnes qui vont très bien et qui parfois ne savent même pas qu’elles sont à haut potentiel ».



Il explique cependant que pour certains, le HPI peut être associé avec de la dyslexie, dyscalculie, ou dyspraxie, ou encore des Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Et puis pour d’autres, l’afflux de leurs émotions trop fortes pourra être aussi moins bien géré et poser problème. « Et là, cela peut devenir compliqué. Ce sont des enfants qui sont confrontés trop tôt à des problèmes assez métaphysiques comme « pourquoi le lait est blanc ? D’où viens-je ? Est-ce que Dieu existe ? ». Or, ils sont tellement petits qu’ils n’ont pas les facultés physiologiques de gérer et cela peut amener des angoisses », détaille le spécialiste en confiant : « C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été amené à beaucoup travailler sur la confiance en soi. Ce sont des enfants qui peuvent avoir très peu confiance en eux ».