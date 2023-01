DOSSIER. Où en sont les travaux de l’ancienne usine d'amiante de Canari ?

Mais au fil de cette opération, l’Ademe a également pu constater qu’une autre urgence appelait à agir sur l’ancienne carrière de Canari. « Le risque lié à l’état des bâtiments et en particulier du bâtiment usine qui est en bordure immédiate de la route, a commencé à devenir prioritaire », indique Pierre Vignaud, « Après que nous ayons fait plusieurs diagnostics et analyses du site pour essayer de comprendre ce qui se passait et comment y remédier, fin 2022 le préfet nous a confié la mission de s’attaquer à la démolition de ces bâtiments ».



De grande hauteur, ces trois structures - dont deux d'entre elles sont perchées à plus de 150m d’altitude par rapport à la route- posent plusieurs difficultés techniques. « Tout d’abord il y a une complexité liée à la topographie du site car ce n’est jamais facile d’aller chercher des ouvrages comme cela sur des pentes aussi importantes. Il y a également une complexité liée évidemment liée à la présence d’amiante », souligne Pierre Vingaud en visant à la fois les précautions à prendre pour protéger les opérateurs des travaux, mais aussi la maitrise le risque d’empoussièrement vis-à-vis des riverains. « Et puis, nous avons une vraie complexité technique de démolition. Il faudra que l’on trouve comment casser ces bâtiments, sachant que le foudroyage n’est donc pas possible en fonction de la problématique d’empoussièrement », poursuit-il en soulignant encore la difficulté de faire monter des engins aussi importants sur des versants aussi raides.