DOSSIER. Le repas de Noël d'autrefois en Corse

Autrefois

, pendant la veillée de Noël, le repas n'était pas très copieux, en rentrant de la messe, les familles réunies faisaient souvent griller le

figatellu

dans la cheminée, on mangeait de la charcuterie avec toutes ses déclinaisons,

c

opp

a

,

prisuttu

.

,

c'était un moment très axé sur le côté religieux de Noël.

Mais, pour le déjeuner du 25 décembre, on ne manquait pas de servir des plats incontournables pour ce repas de fête.

Chaque région a ses spécialités, mais il y a un plat qu'on retrouve sur toutes les tables, c'est le cabri.

U

caprettu

à

a

stretta

, on le faisait frire avec des aromates,

déglacés

au vin dans une sauce tomate très épaisse, c'était vraiment le plat de

fête

.

Dans l'

Alta Rocca

, on servait

a

rifredda

, c'est un plat qu'on sert encore aujourd'hui.

C'est une grosse brochette qu'on fait avec les abats de l'agneau, on les entoure avec le voile des

intestins

, et

on

fait rôtir à la cheminée en arrosant avec du vin, du vinaigre et de l'huile.

Le repas n'était pas uniquement basé sur les viandes, et dans la région Bastiaise, on mangeait la boutargue, les œufs de mulet séchés et salés, un caviar

nustrale

!

La

pulenda

était aussi très répandue pour Noël, on comprend bien pourquoi, il n'y avait pas toute cette diversité alimentaire actuelle et surtout cette surconsommation, ça restait un plat simple et peu onéreux donc à la portée de toutes les familles.

Le repas de Noël, c'est aussi des plats cuisinés à partir du

cochon

.

U

ventre

et

i

sanguinelli

qu'on fait avec la couenne du porc et qui sont relevés avec des

blettes

, de l'oignon et de la

menthe

.

Ce plat était très souvent accompagné de

pulenda

et

du

caprettu

.

Le repas de Noël c'était surtout la

pulenda

et le cabri.

Aujourd'hui, que reste-t-il de

ces

traditions culinaires ?

De nos jours, heureusement presque toutes nos spécialités culinaires ont gardé une place intacte, on retrouve l'identité

corse

sur la table.

Même si des spécialités d'autres régions sont largement répandues comme le foie gras, nos anciens plats se

perpétuent

et ont même une place de choix à Noël.

Pulenda

,

caprettu

,

buttaraga

, ventre sont toujours de la fête.

Et

on

a beaucoup plus de

desserts

que n'en avaient nos anciens, le fiadone, ce gâteau au brocciu ou encore les

frappe

n'étaient pas si

courantes

pour Noël, on avait peu de sucré sur la table, à part

l

es châtaigne

s

grillées au feu de bois avec le

testu

et les mandarines, il n'y avait pas profusion de denrées alimentaires, et

on

faisait surtout avec ce qu'on avait et bien souvent ils avaient peu.

Le

cochon

et le cabri étaient la plupart du temps leurs propres animaux qu'ils gardaient pour Noël.

Aujourd'hui, la

pulenda

est retournée dans beaucoup de foyers pour les fêtes.

La farine de

châtaigne

est devenue un produit qu'on adapte dans beaucoup de recettes, le

pain

, les

gâteaux,

mais aussi la

reine

des

desserts

, la bûche.

Elle n'existait pas chez nos anciens sous forme de

dessert

, mais elle rappelle la bûche qu'on mettait dans la cheminée pendant la veillée.

Certains plats sont restés les mêmes, la

r

ecette du

caprettu

à

a

stretta

se passe de mère en fille, et d'autres sont revisités.

Perpétuer les traditions, ça passe aussi par la table, et

on

sait combien la cuisine

corse

est généreuse, nos spécialités culinaires nous ramènent immanquablement à des souvenirs de l'enfance, avec des veillées de Noël simples, mais tellement festives.

Recette

Caprettu

à

a

stretta

di

caccara

Découper le cabri ( 2 kg) en morceaux

Rissoler la viande en ajoutant 2 oignons et 2 gousses d'ail, saler, poivrer

Ajouter

dans le jus de la viande,2 cuillères de concentré de tomate et 1 verre de vin rouge

Laisser évaporer le vin

Couvrir la viande avec de l'eau

Ajouter du thym et du laurier

Laisser mijoter environ 1 heure



