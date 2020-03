DIRECT - Municipales à Bastia : Pierre Savelli aux urnes, malgré tout

MV le Dimanche 15 Mars 2020 à 10:47

Malgré le stade 3 déclenché ce samedi soir pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, et les mesures de confinement prises, la Corse, comme le reste de la France, est invitée ce dimanche à voter pour le premier tour des municipales.

Un scrutin marqué par un contexte atypique, et dont le taux d’abstention et de contamination, sont le deux des grandes inconnues.

Malgré les consignes de sécurité spécifiques qui ont été mises en place dans les bureaux de vote de Bastia, le maire Pierre Savelli s'inquiète pour ses concitoyens.

Ce dimanche matin il avait en effet convoqué les 7 autres candidats à une réunion pour annuler le scrutin à Bastia. Seulement quatre se sont présentés à la rencontre qui aurait du décider l'éventuel report. Faute de consensus, comme ailleurs sur l'ile, les élections se déroulent ce 15 mars à Bastia.

