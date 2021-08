Cyclisme : l'Isula Race, l'événement d'octobre dans la région bastiaise

Corsicom avait été présentée voilà quelques mois par Claude Ferrandi, le président du SC Bastia. «Il s’agit d’une filiale à 100% de la SCIC, consacrée au rayonnement du club » rappelle Claude Ferrandi. «Il s’agissait pour nous de créer des animations en soutien financier au Sporting. La création d’évènements sportifs divers peut en effet être source de revenus pour le SCB. En quelques mois, elle est devenue une véritable régie publicitaire et de communication avec trois missions prioritaires : la gestion de l’activité sponsoring et partenariat du club, la gestion et le développement de sa communication externe ainsi que la diversification de ses revenus autour de nouvelles activités économiques. En créant de nouveaux événements sportifs alliant professionnalisme et passion populaire, l’idée est aussi de renforcer le rayonnement économique du SCB ». Après les championnats de Corse de tennis à Calvi et le tournoi International du Mezzavia Tennis Club, Corsicom se tourne aujourd’hui vers le cyclisme avec un partenaire prestigieux : Life For Event.Pierre-Maurice Courtade est à la tête de LFE depuis plus de 15 ans. Avec son équipe il coordonne de gros évènements : cyclisme, Formule 1, pétanque, rallye, hockey sur glace, etc...Dans le domaine du cyclisme qui intéressait Corsicom, LFE organise déjà le Tour de la Provence et le Tour de Savoie Mont Blanc. «On a répondu favorablement au projet de Corsicom car pour nous la Corse est un véritable terrain de jeu pour le vélo» souligne P.-M. Courtade.Cet évènement d’octobre débutera en amont, fin septembre, avec un véritable éductour consacré au cyclisme. «Nous rendrons visite dans les écoles de plusieurs communes de Corse pour un rôle éducatif sur le vélo : sensibilisation, sécurité, écologie seront les maitres mots » précise Claude Ferrandi. «La manifestation proprement dite, appelée Isula Race, comprendra une journée exhibition en présence du champion du Monde Julian Alaphilippe et une cyclo-sportive le lendemain ».Au programme du samedi, place Saint Nicolas : exposition sur l’histoire du cyclisme, parcours d’initiation au vélo pour les enfants, village Isula Race avec des animations pour tous et la Corsica Series, une course contre la montre dans les rues de Bastia. «Il s’agira d’une course 100% urbaine comprenant des professionnels comme Julian Alaphilippe et des amateurs » précise encore P.-M. Courtade. «Une course par élimination».Dimanche 24 octobre, l’Isula Race* emmènera plusieurs centaines de participants, en vélos traditionnels et en vélos électriques, de Furiani à Bastia, via Teghime, le col de Sainte Lucie et Luri. «Le parcours d’une centaine de km, révélé dans quelques semaines, sera composé de tronçons chronométrés et de tronçons libres sur lesquels seront installés des espaces de convivialité autour de la gastronomie corse et de la découverte des paysages » indique le président de LFE.Le Comité Corse de Cyclisme du président Stéphane Ruspini et l’Association Adrien Lippini «Un vélo, une vie» seront bien sûr des partenaires actifs de cette belle manifestation. «Il est tout naturel d’accompagner le comité corse, qui a connu des difficultés les années précédentes, dans sa tâche. Faire venir un champion du Monde était important » souligne Claude Ferrandi. «Importante aussi sera la participation de l’association Adrien Lippini qui œuvre au quotidien pour la sécurité en vélo en Corse. L’idée c’est le partage avec le désir de pérenniser cette Isula Race, un rendez-vous qu’on veut très convivial».*Inscriptions à partir du 6 septembre sur le site de l’événement