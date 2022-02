Cyber harcèlement : un escape-game à la médiathèque des Cannes à Ajaccio

Favoriser l’empathie, développer l’assertivité des jeunes lors des débats, valoriser les connaissances et les échanges sont les objectifs de l’atelier de prévention sur le cyberharcèlement qui aura lieu le vendredi 25 février à la médiathèque des Cannes, à Ajaccio. Les participants seront rassemblés en trois groupes pour résoudre des énigmes lors d’un escape game. Les enfants examineront les mécaniques du harcèlement et les impacts sur une victime. Ce qui leur permettra de renforcer l’acquisition de bonnes pratiques à adopter et agir face au harcèlement. Une fois l’atelier terminé, l’animateur organisera un débat collectif où il répondra aux différentes questions des collégiens, commentera l’atelier, conseillera et réalisera un rappel de la loi au sujet du harcèlement.

Le but d’un escape-game est de résoudre toutes les énigmes présentes dans la pièce afin de pouvoir en sortir.Lors de cet atelier, un animateur mettra en place dans le décor un sac à dos avec les affaires classiques d’un collégien, une trousse, des cahiers ainsi que des enveloppes contenant les énigmes.Les élèves auront à leur disposition un ordinateur, un smartphone et les consignes de l’animateur pour progresser dans le jeu. Une fois toutes les énigmes résolues, les enfants pourront déverrouiller un cadenas amenant à une lettre sur laquelle sont inscrits des conseils et des contacts en cas de harcèlement.Une démarche ludique et originale proposée par la médiathèque des Cannes.