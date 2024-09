Currilingua, a quarta edizione s’appronta

U Cullettivu Parlemu Corsu hà prisintatu stu marcuri 18 di sittembre in Sartè, à u liceu agriculu, l’evenimentu spurtivu à prò di a lingua corsa, Currilingua, cù a u so latu, una giuventù mutivata per a difesa di a lingua. Michè Leccia, presidente di u Cullettivu Parlemu Corsu è Viviane Filippi, liceana ingagiata per a salvezza di a lingua, ci prisentanu sta manifestazione. "Ghjé una corsa sulidaria induve a ghjente deve participà, in currendu mà dinò in cumprendu chilometri. Sti chimometri sò cumprati da antità chì ponu esse una persona sola o in gruppu, un associu, una cumuna, un cummerciu … ognunu pò participà fora di in nome d’un partitu puliticu", prisenta Michè Leccia.Mà Currilingua ùn hè micca una corsa à scopu solu spurtivu. Innò, ghjè una corsa induve a simbolica hè forte è chì raprisente quella catena di tramandera di a lingua ch’ùn si deve rompe trà e generazione. Una corsa dunque in staffetta induve u testimoniu piglia u rolu di transmissione di a lingua. "Ùn si deve avè viotu trà a ghjente chì core, cum’è per a lignua" cuntinueghje Micheli Leccia, presidente di u Cullettivu Parlemu Corsu.Aldilà di i soldi chì saranu racolti, c’he una vulintà di fà passà un messagiu. "Una ricetta servarà à finanzà prugetti per a lingua corsa. Mà femu dinò passà un messagiu, quellu di crede in l’avvene di a nostra lingua è per a nostra lingua" cuntinueghje u presidente, nanzu di lascià a parole a Viviane Filippi. "Ogni età pò esse raprisentata. Annu, u più giovanu avia 8 anni. A corsa hè aparta à tutti. È a difesa di a lingua dinò è aparta à tutti. Per noi, i liceani hè importantissimu di difendela, di priglià e so pratese", preciseghja a giovana liceana, membra di a squadra urganisatrice.Un parcorsu chì cambia ogni anni. "Sò 4 anni chì a femu. Quist’annu, si parte da Sartè è si ghjunghje in Cavru". U dipartitu si farà da u liceu di Sarté à 9 ore per 67 chilometri induve ùn ci sarà cà un solu vincitore, a lingua Corsa.È per st’edizione, un novu testimoniu è un novu compare. "I testimoni precedenti sò statu fatti, i legnu, in scoubidou…. Un novu mudellu per quist’annu. Per u cumpare, avemu dumandatu à Jean-Charles Papi", aghjusta Michè Leccia.