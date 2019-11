Curbara élabore son atlas de la biodiversité

Au cours de cette réunion, il leur a été présenté les différents résultats des études menées, ainsi que toute la richesse en biodiversité présente sur leur commune, .

"Nous accompagnons la commune de Curbara dans la réalisation d’un Atlas de la biodiversité communale. Dès le départ il avait été décidé d'impliquer la population" explique Violette Foubert, chargée de mission au CPIE A Rinascita.

Dans cet Atlas, sont disponibles, un recueil de données naturalistes, un complément d’inventaire et la mobilisation citoyenne.

"Aujourd’hui lors de cette troisième réunion publique, nous avons présenté les résultats, notamment des espèces présentes sur la commune, un bilan sur les espèces protégées et quels sont les milieux fragiles".

Dans un second temps, les participants à la réunion ont pris à un atelier afin de réfléchir collégialement aux enjeux du territoire et aux actions à mener pour préserver et valoriser cette biodiversité.

"Le but de ces réunions est d'impliquer la population dans ce projet. Globalement ils sont vraiment intéressés et ont vraiment joué le jeu".

Plusieurs propositions en sont ressorties.

"Les habitants souhaiteraient qu'un travail soit fait notamment sur le littoral afin de protéger les dunes de la fréquentation touristique. Mais également sur les espèces exotiques et invasives. Comment sensibiliser les particuliers, comment lutter contre ces espèces, connaître les espèces protégées et quelle sont les réglementations ? ".

Une trentaine de Curbaghjacci ont participé ce mardi 26, à la troisième réunion publique participative dans le cadre de la réalisation de l'Atlas de la biodiversité communale organisée par le CPIE A Rinascita et la commune de Curbara.