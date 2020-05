Culture : réouverture de la galerie "Noir et Blanc" à Bastia

La galerie de France-Anne, propriétaire et responsable des lieux, abrite tout au long de l’année les œuvres des artistes de « L’Association En Couleurs » présidée par André Casabianca. Tour à tour peintre ou sculpteur, le voici se jouant du Covid en jonglant avec les mots : «L'art serait-il un virus? » questionne l'artiste ! «Il y a toujours eu dans l'exercice d'un art, une protection. Une protection que l'on pourrait appeler pudeur. Ne dit-on pas qu'un artiste est souvent dans sa coquille. Tôt ou tard il lui faudra se démasquer. Le public exige qu'il soit en accord ou en désaccord avec la société comme avec lui même. A son tour il lui faudra prendre des mesures d'urgence avec sa passion d'écrire ou de peindre. Passion qui pourrait s'identifier à un virus ... jusqu'à la maladie, jusqu'à la mort. Cette prise de risque est tôt ou tard nécessaire. Aller au delà des symptômes …. Et ainsi donner rendez vous à l'inattendu .... »France-Anne et André Casabianca nous font donc le plaisir de rouvrir la galerie ce jeudi avec l'exposition qui était prévue en Mars. Elle abritera jusqu’au 29 mai des œuvres de Aurélia Boisson, Zélie Benvenuti, GIGI, Monika Dago et les Sculptures de Denis Chetboune.Avec la Galerie Noir et blanc, la culture sort enfin de son confinement ! On avait hâte !: Rue Napoléon / Ruelle de la Conception. Tel : 06 73 13 84 97 Horaires d'ouverture: mardi au samedi de 14h30 à 19h