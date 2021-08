Culture : L’Association Letia-Catena organise I Scontri di Letia ce dimanche 8 août

Jean Christophe Liccia, le Cap Corsin qui a obtenu le Prix du livre Corse en 2020 viendra présenter son livre primé : «Jeux, musique, danse et théâtre en Corse, quatre siècles de divertissements, du XVe au XVIIIe siècle ».

Philippe Colombani qui vient d’obtenir le Grand prix du livre corse 2021 pour «Les corses et la couronne d’Aragon » sera aussi présent. L’auteur, spécialiste du Moyen-âge, parlera de l’époque où Jacques II d’Aragon a reçu du Pape Boniface VII la Corse et la Sardaigne en fief. Afin de contrebalancer le poids de la commune de Gênes dans les affaires de Corse, les seigneurs locaux, Arrigo della Rocca et Vincentellu d’Istria saisiront cette opportunité pour tisser des liens étroits avec ce nouveau suzerain, puissant mais lointain.

Jean Pierre Poli, avocat et essayiste, auteur en 2007, du livre « Autonomistes corses et irrédentisme fasciste » et «Vingt ans de résistance corse1769-1789 » interviendra dans le courant de l’après-midi pour évoquer le journal A Muvra, créé à Paris par les frères Rocca et qui, assimilé à une revue irrédentiste, disparaîtra en 1939.

Enfin, Antoine Marie Graziani, historien et chercheur, viendra, comme chaque année depuis 2011, animer les conférences, et clôturera ce cycle. Il retracera l’odyssée de Sampièro Corsu en Corse et particulièrement dans la région du Vicolais.



