Culture : Bandes à part

- Hippolyte (Bruneau-Chaland chez Vents d'Ouest) Western made in féminin. Cette première collaboration entre la scénariste Clothilde Bruneau et la dessinatrice Carole Chaland est une bien belle réussite avec cette action se situant dans une ville du lointain Ouest en 1872 où la gente féminine est au pouvoir. Une BD au trait plus contemporain et nerveux à découvrir sans modération. Dans tous les cas une belle surprise.





- Le voyage d'Abel (Sivan-Duhamel chez Grand Angle) L'ode à l'immobilité. Sous un dessin un peu plus classique le duo Sivan-Duhamel nous conte l'histoire d'Abel au cœur d'un petit village français qui, contraint de reprendre l'exploitation familiale, ne rêve pourtant que de voyages. De ce fait, il collectionne les guides avec chaque année une destination différente. Pour autant, Abel ne quitte jamais son terroir, tout cela avec un dessin de très grande qualité.





- L'histoire de la Corse (D'Orazio-Bertocchini-Espinosa chez Clémentine). Un grand classique corse. Les six tomes de cette histoire insulaire, traduits également en Corse, des origines jusqu'à l'ère moderne s'adresse aux plus jeunes d'entre-nous. Lisa D'Orazio, Frédéric Bertocchini et Michel Espinosa signent une belle performance. Une manière différente de découvrir, aux éditions Clémentine, l'histoire de notre région.