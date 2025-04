Création d'un CHU de Corse : l’exécutif reçu à Paris pour faire avancer le projet

Le projet de création d’un CHU en Corse continue de faire son chemin. Ce lundi 31 mars, le président du Conseil exécutif Gilles Simeoni, accompagné de la conseillère exécutive en charge de la santé Bianca Fazi, du président de l’Université de Corse Dominique Federici et du professeur Laurent Papazian, a été reçu à Paris par la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin.



Dans un communiqué publié ce mardi, l’exécutif corse salue une réunion « extrêmement positive », qui s’inscrit dans la continuité de l’engagement exprimé par la ministre lors de sa venue en Corse, le 24 février dernier. Catherine Vautrin avait alors confirmé « le soutien à la demande de création d’un CHU » et souligné la nécessité de créer « une dynamique visant à universitariser l’île », notamment par la nomination de professeurs hospitalo-universitaires et de chefs de clinique.



Deux demandes prioritaires

Au cours de l’entretien, la délégation insulaire a soumis deux propositions concrètes destinées à poser les premières bases du futur CHU. Elle a d’abord plaidé pour l’affectation, dès 2025, d’un contingent d’internes à la Corse, en partenariat avec le CHU de Marseille. L’objectif est de renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes médecins et de faciliter leur installation sur l’île.



Autre demande portée par la délégation : la création de postes de Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers (PUPH), indispensables à la structuration universitaire et hospitalière d’un CHU . « Ces postes sont indispensables pour permettre la montée en charge du futur Centre hospitalier universitaire de Corse », souligne le communiqué. Selon la délégation insulaire, la ministre s’est montrée « réceptive et à l’écoute ». Elle doit faire connaître rapidement sa réponse sur le premier point, tandis que le second sera soumis aux arbitrages interministériels nécessaires. « Ces deux axes sont complémentaires et structurants pour entrer dans une trajectoire opérationnelle », précise encore le communiqué.



Un calendrier en construction

La création du CHU de Corse, soutenue par l’ensemble des forces politiques insulaires et la communauté médicale, a connu plusieurs avancées ces derniers mois. L’Assemblée de Corse a voté une délibération le 26 octobre 2023, suivie de l’adoption à l’Assemblée nationale, le 3 décembre 2024, d’une proposition de loi portée par le député Paul-André Colombani. Le texte doit encore être inscrit à l’ordre du jour du Sénat. Mais pour l’exécutif corse, le calendrier législatif ne doit pas retarder les premières étapes de mise en œuvre. « Indépendamment même de la procédure, il est possible et indispensable d’avancer sur la concrétisation du CHU de Corse », insiste le communiqué. « Nous nous inscrivons avec optimisme et détermination dans cette perspective. »