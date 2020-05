Covid19 : Bastia se déconfine doucement

L'équipe du Colombus se prépare depuis une semaine. Maeva Benedittini et son équipe ont tout rangé, nettoyé et préparé l'endroit pour recevoir du monde mais sans s'assoir, uniquement à emporter et dans le respect des règles sanitaires imposées par l'épidémie de Covid19. « On en avait marre d'être fermé. On voulait retrouver nos clients. Et eux aussi vu le nombre de messages qu'on a reçu depuis quelques jours ! » nous explique la jeune gérante de cette franchise de la rue César Campinchi.

Dès ce lundi matin, la porte vitrée du Colombus s'est ouverte après 2 mois forcés de fermeture. Plutôt calme en début de matinée, les clients ont finis par arriver vers 11 heures. Pour commander un macchiato ou un chaï latte ou pour prendre de quoi déjeuner parmi la carte de produits salés et sucrés proposés. Dès l'entrée, suffisamment d'écriteaux et de gel hydraulique à disposition pour leur rappeler les gestes barrières à respecter.

La grille du cinéma voisin Le Régent est toujours baissée. La vie n'a pas totalement repris à Bastia.