Covid : au moins deux tests négatifs pour revenir à l'école après un cas positif en classe

"Pour revenir à l'école, il ne faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins deux à plusieurs jours d'intervalle", a indiqué ce mardi Jean-Michel Blanquer sur France Inter. Une annonce faite alors que la rentrée des classes aura lieu comme prévu le 3 janvier pour maintenir la ligne gouvernementale de ne fermer les établissements qu’en « dernier recours ».Le protocole actuel, décidé fin novembre, ne prévoit plus la fermeture d’une classe dès le premier cas détecté. A l’école primaire, quand il y a un cas positif, les enfants ne reviennent à l’école qu’en présentant un test négatif. Il en faudra bientôt au moins deux. "Ce nouveau protocole fonctionne ", a indiqué Jean-Michel Blanquer qui a précisé que le délai d'intervalle entre les deux tests n'a pas encore été établi : "Cet intervalle, nous sommes en train de le travailler, encore une fois, en dialogue avec les autorités scientifiques", a-t-il précisé.

C ontacté par BFMTV , le cabinet de Jean-Michel Blanquer a affirmé ne pas prévoir de changement du protocole sanitaire à l'école à la rentrée des classes : "À ce stade, rien n'est arrêté», déclare le ministère de l'Éducation nationale. "Le sujet sera débattu dès le prochain Conseil de défense, le 5 janvier, ou plus tard." Une des hypothèses sur la table permettrait aux élèves cas contact de revenir en classe dès les résultats de leur premier test si celui-ci est négatif, sans attendre de réaliser leur second test, qu'ils devraient néanmoins fournir quelques jours plus tard.

Une concertation serait en cours pour déterminer le délai à respecter entre les deux tests négatifs demandés aux enfants pour retourner en classe, mais la question reste «non tranchée» à ce stade, a appris BFMTV auprès du cabinet du premier ministre.



Les exams à la fac aussi en presentiel

Concernant les examens à l’université, Jean-Michel Blanquer a indiqué que la question avait été débattue et tranchée "dans un sens de présence physique", sans jauge, "à sa connaissance" en précisant que sa collègue de l’Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal, aurait l’occasion de s’exprimer sur ce point.