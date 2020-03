Covid -19 : un décès dans un Ehpad d’Ajaccio. 263 cas positifs en Corse

Depuis le début de l’épidémie, et au 27 mars à 16 heures, 263 personnes ont été testées positives1 au COVID-19 en Corse : 56 cas en Haute-Corse (+ 3) et 207 cas en Corse-du Sud (+10).

Le bilan que dresse quotidiennement l'ARS ne cesse d'inquiéter.

Ce Vendredi les mauvaises nouvelles sont venues des Ehpad

"Depuis 3 jours, des cas suspects en Ehpad ont donné lieu à des tests. 8 résidants sont positifs dans deux Ehpad d’Ajaccio. Parmi eux, on déplore un décès.

Des mesures de réorganisation pour isoler les patients ont été prises. L’enquête «personne contact » est en cours" souligne l'ARS de Corse



L'ARS rappelle aussi le nombre de patients hospitalisés. Bastia et Ajaccio (2).

Il y 6 patients hospitalisés confirmés Covid-1 et1 patient en réanimation à Bastia

74 patients hospitalisés en secteur Covid-19 et 12 patients en réanimation à Ajaccio.

Le nombre de décès dans les deux établissements ( 21) n'a pas, fort heureusement, évolué depuis jeudi.



(1) Pour rappel, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage en milieu hospitalier. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important. Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.

