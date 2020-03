Covid-19 : le message du président de la Ligue corse de Rugby

"Messieurs les présidents de clubs, cher(e)s licencié(e)s, cher(e)s ami(e)s bénévoles,

Nous traversons une crise sanitaire inédite qu’il nous faut affronter tous ensemble. Depuis les annonces du Président de la République, le président de la FFR, Bernard Laporte, a décidé la suspension de l’ensemble des compétitions gérées par les officiels de a Fédération, de ses Ligues et de ses clubs.

Ainsi, toutes les épreuves féminines et masculines, de toutes catégories d’âge, les divers rassemblements, les entraînements collectifs et les activités des écoles de rugby sont interrompus jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.

En cette période de confinement nécessaire pour limiter a propagation de a pandémie mondiale, nous devons toutes et tous suivre à la lettre les mesures prises par le gouvernement afin de nous protéger et de protéger les autres.

Je tiens par ailleurs à remercier du fond du coeur le personnel soignant à l’engagement exemplaire et d’un immense courage qui affronte bravement le virus dans les hôpitaux, les unités spécialisées, les Ehpad de l’île et aux domiciles des personnes âgées et handicapées.

Je pense aussi à tous ceux qui sont également "en première ligne" face au coronavirus: pompiers, livreurs, taxis, chauffeurs VTC, éboueurs, caissiers(ères), routiers et beaucoup d’autres encore, qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Un immense merci à eux.

Bien évidemment, la pratique du Rugby insulaire comme dans les autres régions de France est impactée par cette crise sans précédent. Mais de même que la Ligue Corse de Rugby peut compter sur l’excellente gestion de crise et le soutien du Président Laporte, je tiens à assurer, à mon tour, tous les Présidents de Clubs et licencié(e)s de Corse de mon engagement à leurs côtés et de mon soutien sans faille, pendant ces heures sombres, et plus encore lorsque la reprise aura lieu.

Je tiens enfin à remercier l’implication des membres du Comité Directeur, des entraîneurs, du personnel d’encadrement et des CRT , CTC et DTL de notre Ligue qui, malgré le confinement, continuent à travailler sur les dossiers en visio-conférence et se mobilisent pour enregistrer et diffuser via les réseaux sociaux de la Ligue, des exercices d’entrainement à faire chez soi pour les jeunes et moins jeunes. Faire de l’exercice, ensemble, est aussi une manière de garder le moral et de ne pas s’isoler.

C'est tous ensemble, solidaires, que nous arriverons à surmonter les épreuves actuelles. Chacun et chacune doit pouvoir compter sur l'autre. C'est le principe même d'une équipe, et la Ligue Corse de Rugby est une très belle et grande équipe!

Cù tuttu u mo sustegnu è a mo amicizia. Fate casu à voi !".