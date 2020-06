Covid-19 : le confinement assoupli dans les Ehpad corses à partir de vendredi

Les visites de plus de deux personnes à la fois, lorsque la visite se fait en extérieur, les visites en chambre de deux personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent et les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque sont désormais possibles.



L'ARS rappelle que les résidents de ces établissements présentent bien souvent un état de santé fragile, et sont, par conséquent, les plus à risques de développer une forme grave de Covid-19.

Ainsi, les visites doivent respecter une organisation encadrée avec une demande écrite de rendez-vous, qui pourra utilement être dématérialisée, et la signature d’une charte de bonne conduite par laquelle les proches s’engagent à respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires.



Le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent ainsi obligatoires pour tous les visiteurs.



Il revient à chaque directeur d’établissement de décider des mesures applicables dans son établissement.

Il est rappelé que la plus grande vigilance doit être observée dans le déroulement de ces visites.



Cet assouplissement des conditions de visites n’entraine pas la levée du plan bleu activé dans les Ehpad, notamment en raison du risque de canicule.