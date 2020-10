Covid-19 : la Corse en zone de vulnérabilité

Pour aller plus loin dans le détail on relèvera encore qu'en Haute-Corse par exemple en zone rouge et en vulnérabilité élevée au 17 octobre 2020 26 personnes étaient hospitalisées, que 5 étaient en réanimation.

Trois jours auparavant, toujours selon les données de Santé publique France, le taux de positivité des tests était de 9,7% et que le taux d'incidence* était de 165,7 pour 100 000 habitants soit une hausse de 9,9 points !

A noter encore, et ce n'est pas le moins important, que le R* effectif (taux de reproduction de base du virus), était de 1,98, soit le plus élevé de France de l'heure et le taux d'occupation en réanimation était de 33,30 %.



La Corse-du-Sud présentait le même R effectif de 1,98 et un taux d'incidence de 149.

Le nombre d'hospitalisations étaient moins important (13) de même que le nombre de patients en réanimation (3).





*Taux d'incidence : nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants.





*R effectif (régional) : nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse.