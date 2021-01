Covid-19 - encore 43 nouveaux cas positifs en Corse

La rédaction le Dimanche 31 Janvier 2021 à 16:31

Les chiffres fournis par l'agence régionale de la Santé, comme les jours se suivent et se ressemblent... Ce dimanche 31 janvier, comme la veille, 43 nouveaux cas aux test RT-PCR et TRA ont été enregistrés en Corse. La Haute-Corse arrive toujours en tête avec 26 cas contre 17 à la Corse-du-Sud. Le nombre de personnes hospitalisées n'a pas évolué avec un total de 58 patients et le nombre d'établissements et services médico-sociaux concernés par au moins un cas de Covid-19 est de 2.