Covid-19 - en Corse : un 67e décès à Ajaccio. 5 tests positifs dont 2 nouveaux cas

La Corse déplore une nouvelle victime du Covid-19.

Un 67e décès est, en effet, intervenu ce mercredi au centre hospitalier d'Ajaccio où cette résidente d'Ehpad, âgée de 94 ans, avait été admise il y a quelques temps.



Si un nouveau test positif a, par ailleurs, été enregistré en Corse-du-Sud, en revanche 5 tests positifs dont 2 nouveaux cas ont été recensés en Haute-Corse.





C'est dire qu'il faut, plus que jamais, faire preuve de prudence et appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d'un mètre et réduire le nombre de nos contacts, ainsi que le rappelle l'ARS de Corse dans on communiqué quotidien.