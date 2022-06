Covid-19 en Corse : faut-il craindre les sous-variants BA.4 et BA.5 cet été ?

Après un bon printemps révélant une chute des contaminations, depuis une semaine, au niveau national, Santé publique France ( SPF ) alerte sur une nouvelle hausse de cas de Covid-19 d’environ 20% par rapport aux semaines passées. Entre le 30 mai et le 3 juin, SPF recense 233 cas pour 100.000 habitants contre 185 sur la période du 23 au 27 mai 2022.



En Corse, pour le moment, les contaminations sont quant à elles en légère augmentation passant de 619 cas confirmés entre le 23 et le 29 mai à 670 cas positifs sur la semaine du 30 mai au 5 juin. « Pas de quoi nous alerter », estime la virologue Mylène Ogliastro .



Pourquoi ce rebond épidémique ?

Selon elle, cette augmentation est liée tout d’abord à « l’abandon du masque notamment dans les espaces à forte densité comme les transports en commun ainsi qu’à un relâchement évident des gestes barrières ». De plus, depuis plusieurs mois, on peut observer l’arrivée de nouveaux sous-variants plus contagieux le BA.4 et le BA.5, des mutations d’ Omicron apparues d’abord e n Afrique du Su d et qui se sont propagées au Portugal. Toutefois, selon la scientifique, il n’y a pas de quoi s’inquiéter « tant que le nombre de cas graves et d’hospitalisations ne sont pas en augmentation ».



Pour rappel, en Corse ce jeudi 9 juin, 67 patients pour une moyenne d’âge de 75 ans étaient hospitalisés à cause du Covid , 5 patients d’une moyenne d’âge de près de 73 ans se trouvaient en réanimation et un décès était à déplorer.





Quels symptômes pour BA.4, BA.5 ?

Santé p ublique France détecte dans 82, 9 % des cas de l'asthénie et de la fatigue, mais aussi de la toux, de la fièvre dans 63.4% des cas, des maux de gorge et de l'écoulement nasal. D'après les premières observations, BA.5 serait encore plus contagieux que BA.2 et échappe un peu mieux à l'immunité post -vaccinal . Mais ces nouveaux sous-variants ne semblent pas plus dangereux que les précédents.

Dans son rapport du 18 mai 2022, S anté publique France précisait que BA. 4 et BA.5 n'avaient jusque-là entraîné aucune admission en soins critiques ni aucun décès. Rester prudent Si avec l’été, le virus devrait moins se propager, Mylène Ogliastro recommande de rester vigilant . « Les personnes les plus fragiles et immunodéprimées devraient continuer à porter le masque et effectuer leur quatrième dose », assure-t-elle. Pour le moment, sur l’île, 67,4% de la population a reçu un schéma initial complet de vaccination et 50,6% a reçu une première dose de rappel. Avec les contaminations nombreuses, une immunité collective s’est aussi formée.



Mais pour combien de temps ?

« On ne sait pas encore, cela dépend de l’immunité cellulaire qui diminuera sûrement. À l’avenir , on risque d’être malade, mais le risque de contracter des formes graves sera moins important. Il faut surveiller sans cesse l’évolution du virus, notamment refaire un point sur la situation à l’automne », préconise la virologue corse.