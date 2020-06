Covid-19 : création d'un Fonds de Solidarité L’Ile-Rousse Balagne

- À quoi servira ce fonds de solidarité ?

- Le Fonds de Solidarité L’Ile-Rousse Balagne est un fonds associatif, à but caritatif. Du fait de la crise liée au Covid-19, nous avons décidé de nous mobiliser, pour aider notre micro-région et nos concitoyens. Nous avons lancé une collecte de fonds, d’une durée de 60 jours, via le site Move.corsica. Vous pouvez retrouver notre cagnotte au lien suivant : https://www.move.corsica/fr/solidaritebalagne.

Ce fonds solidaire a pour but de répondre à des besoins locaux et immédiats, tout en fournissant, dans la mesure du possible, une aide permettant de se projeter dans l’avenir. Nous voulons également, au travers de cette cagnotte, proposer un moyen simple et rapide, un relais, permettant à chacun de contribuer à l’action collective.

- À qui est-il destiné ?

- Tous les fonds collectés seront redistribués, de manière rigoureuse et contrôlée.

80% des fonds seront distribués équitablement entre les structures sociales et associatives du bassin de vie: le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de L’Ile-Rousse, l’EHPAD Age d’Or et le Secours Catholique. Cela a pour but d’aider les personnes âgées, les personnes les plus fragiles et les personnes en difficulté.

Les 20% restants serviront à la prévention, c’est à dire à constituer une réserve de masques, de gel et de gants en cas de reprise épidémique ou autre épisode sanitaire critique sur notre territoire.

- Qu'espérez vous avec cette cagnotte?

- Nous espérons que les fonds récoltés et notre action aideront la population, en rassemblant un montant permettant d’apporter un réel soutien aux structures sociales et associatives locales. En effet, cette crise nous touchant de manière collective, la solidarité est primordiale. Les temps ne sont plus à l’inactivité, et nous souhaitons donc impulser une prise d’initiative, dans le sens de mesures plus engagées, plus ambitieuses et plus responsables. Notre action a pour souhait de permettre à chacun de s’investir, toutes les contributions sont les bienvenues. Certaines valeurs, et notamment la solidarité, la cohésion et la bienveillance, sont à promouvoir, pour pouvoir se reconstruire, mais aussi se préserver et s’organiser dans la perspective d’un avenir apaisé. Engageons-nous ensemble pour dépasser cette crise.

- Pourquoi avoir voulu créer cette cagnotte ?

- Nous nous sommes réunis afin d’apporter notre aide en ces temps de crise sanitaire, sociale, et économique.

Le bureau de l’association est constitué de personnes de Lisula et des villages alentours, aux profils variés, ayant la volonté de s’investir, de manière concrète et bénévole.

Elsa Bascoul, la vice-présidente, est conseillère financière.

La trésorière de l’association, Laura Savelli est diplômée en Gestion et Accompagnement de Publics à besoins spécifiques à l’Université de Corse. Julien Colombani, trésorier adjoint est étudiant à l’université Paris Dauphine-PSL. Julien Dary, secrétaire est agent immobilier et restaurateur-hôtelier. Carla Costa, secrétaire adjointe, étudiante en droit à l’Université d’Aix-Marseille.

Lily-Marie Turchi, la présidente, étudiante à Sciences Po, présidente de l’associatio, présente le Fonds de solidarité L'Île-Rousse Balagne pour CNI.