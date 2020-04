Covid-19 : Un 7e décès dans un Ehpad en Corse

C'est le seul point noir d'une journée au cours de laquelle aucun autre cas positif n'a été enregistré : les résultats des tests pratiqués au centre hospitalier d'Ajaccio n'étaient pas encore disponibles en milieu d'après-midi et à l'hôpital de Bastia où il n'y a plus de patients en réanimation; les 17 prélèvements effectués se sont avérés négatifs.En Corse il y a toujours 47 personnes hospitalisées dont 16 en réanimation à Ajaccio. Sur les 365 passées par les centres hospitaliers 129 ont pu rentrer chez elles. Et jusqu'à ce jour le covid-19 a tué 40 personnes dans les hôpitaux de l'île (37 à Ajaccio et 3 à Bastia).Dans les Ehpad où, 45 résidents Covid-19 confirmés ou possibles (les résultats des tests de ces personnes sont déjà comptabilisés, soit en milieu hospitalier soit en ambulatoire), on déplore, nous vous l'avons dit, un nouveau décès portant, ainsi, à 7 le nombre de décès rattachés au Covid-19 depuis le début de l’épidémie.