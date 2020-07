Covid-19 : Suspicion de cas positifs à l'AC Ajaccio

La rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020 à 11:05

Ce vendredi, après la suspicion de trois cas positifs au nouveau coronavirus, le club ajaccien a suspendu ses entrainements et a différé son déplacement pour un stage à Anglet.

Les joueurs et les membres du staff ont été placés en isolement domiciliaire jusqu'à la réception des résultats des test prévue pour ce 17 juillet au soir, précise le club sur son compte Twitter.

"Chaque semaine" - souligne le service de presse du club - "tous les joueurs et le staff sont testés et trois test PCR effectués ce jeudi ont montré une suspicion de Covid sur trois joueurs. Tout le monde a donc été testé à nouveau ce vendredi matin mais pour le moment on attend les résultats des ces examens complémentaires pour confirmer, ou pas, ces cas. Il est possible que ce soit une fausse alerte".

