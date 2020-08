Couvent d'Orezza : le veau secouru par les pompiers

C.-V. M le Mardi 4 Août 2020 à 17:48

Les pompiers se sont mobilisés ce mardi pour porter secours à un veau tombé dans trou au couvent d'Orezza. Les hommes du Grimp (groupe de recherches et d'intervention en milieu périlleux) du SIS 2B et le vétérinaire des pompiers se sont joints aux sauveteurs pour tirer le veau de ce mauvais pas. Finalement après quelques heures d'efforts, l'animal a pu être retiré vivant du trou où il était tombé et reprendre ses pérégrinations.

