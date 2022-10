Courte défaite de l'AC Ajaccio à Auxerre

Stade de l'Abbé-Deschamps, AJ Auxerre : 1 AC Ajaccio : 0 (1-0)

Buts pour l'AJ Auxerre : Sakhi Pour l'AC Ajaccio :

Arbitre : Benoît Millot

Avertissements : Jubal (23e) à l'AJ Auxerre; Vida l (39e) à l'AC Ajaccio

Exclusions : Niang (56e) à l'AJ Auxerre; Avinel (61e) à l'AC Ajaccio

15.092 spectateurs



AJ Auxerre

Costil - Raveloson, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko puis Charbonnier (82e), Touré (cap.), Sakhi, Autret puis Hein (64e) - Da Costa puis Perrin (82e), Niang. Entr. : C. Pélissier.



AC Ajaccio

Leroy - Youssouf, Avinel, Vidal, Koné - Bayala puis Mayembo (67e), Marchetti, Coutadeur puis Mangani (75e), Belaïli puis Nouri (80e), Moussiti-Oko puis Spadanuda (67e), El Idrissy puis Hamoula (75e). Entr. : O. Pantaloni.



Il ne fallait pas être en retard ce dimanche après-midi au stade de l' Abbé-Deschamps où l'AJA retrouvait un. de ses récents compagnons de Ligue 2, l'AC Ajaccio.

En effet si dès le coup d'envoi Ajaccio se montrait dangereux sur un coup de pied arrêté de Belaïlli repris de la tête par El Idrissy, c'était l'AJ Auxerre qui ouvrait - et de quelle façon ! - son compteur dès la 8e minute.

Tout est parti de ce corner obtenu et tiré par Autret à destination de Touré : celui-ci laissait filer le ballon entre ses jambes pour Sakhi.

La suite vous l'avez, sans doute, vue devant votre télévision : un splendide tir enroulé pied droit du milieu auxerrrois qui finissait sa course directement dans la lucarne de Leroy.

On retrouvait le même Sakhi à la manœuvre une dizaine de minutes plus tard quand son tir contré par Vidal fut à deux doigts de tromper Leroy auteur d'une belle parade sur le coup.



Autre parade du gardien ajaccien quand Da Costa, au terme du contre de Sinayoko, obligeait encore Leroy à s'employer.

Et Ajaccio dans tout ça ?

Les visiteurs avaient répliqué sur un nouveau coup de pied arrêté de Belaïlli repris de la tête au second poteau, mais si l'occasion était belle, Moussiti-Oko ratait le cadre.





L'arbitre voit rouge

La reprise était marquée par des occasions de part et d'autre mais de cette période de la partie on ne retiendra sans doute que l'expulsion de Niang qui revenu défendre son camp ne maîtrisait pas son tacle sur Youssouf. Sans hésiter, Benoît Millot brandissait le carton rouge.

On en était, encore, à se demander comment Auxerre allait pouvoir contenir Ajaccio à 10 contre 11 quand l'arbitre récidivait et montrait le rouge à Avinel coupable d'avoir tacler Da Costa par derrière !



Ces sanctions contraignaient les deux entraîneurs à revoir quelque peu leurs batteries.

Restaient alors à savoir qui allait en tirer le meilleur bénéfice entre ces deux formations très proches l'une de l'autre.

Ajaccio a eu quelques belles opportunités de revenir au score mais Auxerre aurait pu l'aggraver si la barre transversale n'avait pas suppléé Leroy sur cette volée de 40 mètres de Hein qui fut à deux doigts de lober le gardien corse !