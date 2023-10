Courses hippiques : nombreuses animations pour la clôture à Casatorra

Sur la piste de l’hippodrome 8 belles courses seront proposées, 6 courses de plats et 2 courses de trot. L’occasion pour les parieurs de miser et chercher le bon coup sur ces courses locales mais aussi de pouvoir jouer au PMU sur toutes les autres courses se déroulant sur le continent. 1ère course à 14h…

Outre ces courses de chevaux, de nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après-midi : courses de poneys et de chevaux interclubs (Haras des sables vs Canale di Mélo), démonstration et initiations à la danse country avec le club Ynys Création, démonstration et initiation avec les cheerleaders du Corsica Cheer de Furiani (multiple championne d’Europe), nombreux lots à gagner via une tombola. Petite restauration et buvette sur place.