Courses en montagne : la 2e édition du Trail de Sermanu aura lieu dimanche 12 janvier

L’Associu Sermanu, présidée par Brigitte Giudicelli, organise sa deuxième édition du Trail avec le soutien actif de la commune et de son maire Jean Giudicelli. « Nous avons souhaité créer cette manifestation pour développer une animation hivernale au village en y mettant un peu de vie et en faisant bouger les gens, car nous avons besoin également du soutien de quelques bénévoles. En cette période, les villages du Boziu sont plutôt éteints et c’est donc l’occasion d’animer et de faire participer de nombreuses personnes. D’autant plus que, cette année, nous avons mis en place une épreuve supplémentaire », explique Jean, Giudicelli, maire de Sermanu.

Effectivement, outre la course de 12 km pour 600 mètres de dénivelé positif, l’association a souhaité proposer une deuxième épreuve longue de 21 km pour 1 200 m de dénivelé positif et appelée « I Chjassi di u Riacquistu ». « Nous l’avons appelée ainsi, car cette épreuve va passer par la plupart des villages du Boziu. Les coureurs vont partir du centre de Sermanu, depuis la place de la fontaine, et ils vont passer dans ces villages qui ont participé au renouveau culturel des années 1970, le fameux Riacquistu comme Santa Lucia di Mercoriu, Rusiu, Carticasi, Bustanicu et nous passons près de Castellare di Mercoriu. Dans tous ces villages où les danses traditionnelles et les polyphonies étaient encore pratiquées », a poursuivi Jean Giudicelli.





L’an passé 127 athlètes avaient participé à la course des 12 km, ainsi que 40 marcheurs au profit de l’association Inseme. « Et cette année encore, la marche de 4 km sera organisée au profit d’Inseme. J’estime que c’est une association complémentaire à La Maride-Do et qui achète des appartements pour faciliter la vie des malades et de leurs familles. Elle aide aussi aux déplacements. Nous apportons ainsi notre petite pierre à l’édifice ».





Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site « sportimers » et elles se poursuivront sur place jusqu’à une heure avant le départ prévu à 10 heures. « Nous espérons avoir 250 coureurs grâce à la deuxième course et au moins autant de marcheurs que l’an passé. La course de 12 km partira à 10h30 et la marche de 4 km est prévue quelques minutes après la deuxième course.





A l’issue de cette manifestation, les participants et les bénévoles sont attendus nombreux sur la place de la fontaine pour déguster des migliacciolle et de la pulenta « avec peut-être du figatellu. Ce sera l’occasion de partager un moment de convivialité tous ensemble », a conclu Jean Giudicelli.