Course hors stade : La victoire pour Mathis Séguy à Saint-Cyprien

Rédigé par GAP le Dimanche 28 Juillet 2019 à 14:01

Près de cent athlètes ont participé samedi en toute fin d'après-midi, à la course nocturne de Saint-Cyprien organisée par le CO Lecci-Trinité. Le parcours était composé d'une boucle très rapide de 2,1 kilomètres que les plus grandes catégories devaient effectuer trois fois. Chez les cadets, juniors, seniors et masters la victoire est revenue au cadet du club de Clermont Athlétisme Mathis Séguy qui a franchi la ligne d'arrivée dans le temps de 24'21. Xavier Decurninge a fini en deuxième position (21'41), quant au junior Porto-Vecchiais Soufiane El Moussaoui, longtemps leader de l'épreuve, il devait finalement caler dans l'ultime tour pour terminer à la troisième place en 22'20. Chez les dames, Claire Vrolant a tenu ses adversaires à distance pour l'emporter en 25'20. Cécile da Rocha (1ere master 1) et Alexandra Foulhoux (2e master 1) terminent deuxième et troisième de la course.

