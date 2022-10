Coups de feu à Ajaccio : la garde à vue du tireur présumé prolongée

Il est environ 14 heures, ce mardi 11 octobre, lorsque plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier du Vazzio. Un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, interpelle un voisin pour lui dire qu'il est dérangé par l'odeur d'essence que son scooter en réparation dégage. Rapidement, le ton monte entre les deux hommes. Alcoolisé, et visiblement agacé, le mis en cause va chercher chez lui un fusil à pompe, il revient et tire à une seule reprise en direction du propriétaire du scooter et d'une autre personne, alors présente en causant, fort heureusement, des blessures légères.



Des témoins avertissent alors les services de police du commissariat d’Ajaccio qui engagent rapidement d’importants moyens sur place.

Entre temps le quinquagénaire rentre chez lui et, toujours énervé, va chercher un révolver pour tirer une seconde fois en direction de l’habitation de son voisin, "une des balles se logeant dans un élément haut d’un meuble de cuisine et une autre dans la porte d’entrée de l’habitation." précise le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe dans un communiqué.Toujours surexcité, l'homme entend sa femme se disputer avec un autre voisin indisposé par le bruit occasionné par l’altercation. Il sort alors de son domicile et tire pour la troisième fois un nouveau coup de feu, le quatrième, qui n’atteint personne.Les forces de l'ordre arrivent à l'arrêter et retrouvent par ailleurs chez lui des armes à feu détenues illégalement qu'ils saisissent. Le suspect est aussitôt placé en garde à vue au commissariat d'Ajaccio où il se trouve toujours dans l'attente d'être déféré "probablement demain en matinée." indique le procureur d'Ajaccio selon lequel "cette affaire illustre une nouvelle fois le danger que représente la prolifération des armes dans notre département et qui sont souvent à l’origine de violences graves sur les personnes."Il est rappelé que le fait de détenir illégalement des armes non déclarées est passible d’un délit puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement et qu’il est requis une application particulièrement sévère de la loi pénale lorsque de telles infractions sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Le parquet encourage ainsi "les personnes qui seraient en infraction avec la loi pénale et à la législation sur les armes à les déclarer les armes ainsi illégalement détenues auprès des services de la préfecture ou auprès des forces de l’ordre aux fins de régularisation."