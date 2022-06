Coupe du monde de Rugby : Les Springboks en Corse pour se préparer au choc

Elle n’est pas des moindres puisque qu’une grande équipe viendra sur l’île, du 27 août au 3 septembre 2023 pour effectuer un stage d’acclimatation. « C’est une annonce officielle. J’ai le plaisir de vous annoncer que les champions du monde en titre, les joueurs et le staff de l’Afrique du Sud viendront en Corse à ces dates », lâche-t-il enfin.La destination finale des Springboks n’est pas encore connue mais Claude Atcher songe déjà à la venue des champions : « On peut imaginer autre chose que du sport ! Toute l’équipe aime faire découvrir sa culture, sa musique, ses valeurs. Ce sera l’occasion de grands moments de partage ! »À ses côtés, le président de l'Exécutif Corse, Gilles Simeoni, acquiesce : « C’est une chance pour la Corse. Une opportunité formidable de participer à l’organisation de cette coupe de monde et de recevoir cette équipe d’Afrique du Sud ».