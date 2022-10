Coupe de France : le Sud chute sans démériter

Les Sudistes malgré une belle résistance et des temps forts à l'entame de la deuxième période se sont inclinés 3 buts à 0 sur des réalisations de Collovigh, en première période, puis de Saffour en toute fin de rencontre.





De leurs côtés les féminines de l'ASPV et du FCEB se retrouvaient,dimanche en milieu de journée, au stade du Prunellu à Porto-Vecchio pour la finale régionale de cette même Coupe de France.

Les Bastiaises se sont logiquement imposées sur le score large de 5 buts à 0 et poursuivent donc leur route dans cette compétition.





Pour autant le championnat amateur ne faisait pas, totalement relâche dans la mesure où pour le compte de troisième journée de championnat de R2, l'ASPV recevait a Pieve di Lota, alors que la JSB se rendait sur le terrain de la Costa Verde.

Les Moustiques ont été tenus en échec 1 à 1 au Prunellu, alors que Bonifacio a été à la peine face à la Costa Verde qui s'est imposée 5 buts à 0.

Enfin au niveau du championnat de R1 de Futsal, Bonifacio rendait visite samedi à la formation de Furiani. Les Furianinchi n'ont pas fait dans le

détail en l'emportant 10 buts à 2.