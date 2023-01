Coupe de France : l'ACA sans problème face à Jura Sud

Au complexe de Molinges, Jura Sud (N2) : 1 AC Ajaccio (L1) : 2 (0-1)

Buts pour Jura Sud : Wague (90e)

pour l'AC Ajaccio : Levine sur penalty (45e+1) et 63e

Arbitre : Stéphanie Frappart

Avertissements : Gauney (44e), Delbos (71e) à Jura Sud, Moussiti-Oko (19e), Marchetti (51e) à l'AC Ajaccio





Jura Sud

Bal, Diallo, Wague, Cappellari, Delbos, Baradji, Sy puis Inchaud (68e), Kasong, Moura, Gaubey, Faucher puis Zakaouni (68e)



AC Ajaccio

Sollacaro, Alphonse, Avinel, Vidal, Mayembo puis Gonzalez (65e), Chabrolle, Bayala puis Diallo (86e), Marchetti puis Lebas (65e) , Soumano puis Silla (78e), Levine puis Da Silva (65e), Moussiti​-Oko



Plus de 2 000 spectateurs sont présents dans le cadre champêtre du complexe Molinges et sa pelouse synthétique où Jura Sud, coleader de son groupe de National 2, entendait faire plier la ligue 1 de l'AC Ajaccio.

Les locaux ont été les premiers à se montrer dangereux.

Dès la 13e minute, ils menaient leur première véritable incursion d dans le camp adverse. Moura, bien servi par Gaubey, était lancé côté gauche. Il arrivait à déborder son vis-à-vis. Son centre était, toutefois, capté par le portier adverse Sollacaro.

Quelques minutes plus tard le même Moura servait Delbos à gauche qui centrait. Le gardien bien placé sortait, une fois encore, la tentative de Gaubey. Premiers frissons pour les 2 000 Jurassiens présents à Molinges.



Mais Ajaccio ne tardait pas à réagir.

En tout cas la première demi-heure de jeu passée, les visiteurs se montraient plus pressants.

À force de pousser, les Ajacciens - Levine notamment - allaient finir par trouver la faille.

Et à la faveur d'un penalty qu'il avait provoqué et malgré les sifflets copieux,du complexe de de Molinges, Levine ne tremblait pas et ajustait Bal … qui était pourtant parti du bon côté.

1 à 0 avant la pause : c'était bon pour le moral des Corses, moins bons pour les locaux qui avaient joué les yeux dans les yeux avec les joueurs de l'ACA





C'est doute la raison pour laquelle Jura Sud revenait sur la pelouse avec une plus grande implication.

Mais le suspense, malgré une bonne volonté locale évidente, n'allait pas durer.

Quelques secondes après la 60e minute, Levine, encore lui, doublait la mise pour Ajaccio.

Jura Sud, malgré toute sa bonne volonté et le but obtenu sur le fil par Wague, était dès lors largué et c'était l'AC Ajaccio qui, logiquement, filait en 16e de finale !