Coupe de France : l'ACA passe

A Châteauroux, Châteauroux : 0 AC Ajaccio : 2 (0-1)

Buts pour l'ACA Barreto (17e), Courtet (61e)

Arbitre : Mathieu Vernice





Berrichonne

Fabri - Fofana, Morante, Sanganté (cap), Opéri - Sunu (Chouaref, 73e), Mulumba, Leroy, Tormin - Merdji (Goncalves, 62e), Doucouré (Kény, 73e).

Entraîneur : Benoît Cauet.





AC Ajaccio

Sollacaro - Keita (Kalulu, 79e), Sainati, Diallo, Huard - Marchetti, Njiké - N’Diaye (Lecoeuche, 62e), Barreto, Mattoir (Bayala, 62e) - Courtet (cap) (El Idrissy, 84e).

Entraîneur : Olivier Pantaloni.





La première opportunité de la rencontre était certes locale mais le jeune portier ajaccien Sollacaro s’imposait dans les pieds de Doucouré.

Cependant, l’ouverture du score, ,malgré cette belle entrée en matière n'était castelroussine… En effet l’AC Ajaccio faisait une démonstration de réalisme en inscrivant le premier but sur sa première occasion franche de la partie.

Peu après le quart d'heure de jeu, Mickael Barreto enroulait parfaitement sa frappe pour tromper Fabri.

La Berrichonne tentait bien de réagir mais si elle allait de l'avant, elle ne parvenait pas à entrer dans la surface ajaccienne. Elle ne parvenait pas davantage, malgré un tir sur le poteau, à tromper la vigilance de Sollacaro même quand l'arbitre lui accordait un penalty quand Sunu était ceinturé et retenu au sol.

Sur la frappe de Mulumba, Sollacaro anticipait bien et captait le ballon permettant, ainsi à l'ACA de rejoindre la vestiaire avec son précieux avantage



A la reprise Châteauroux continuait sur sa lancée, sans pour autant parvenir à réduire la marque et comme lors de la première période, les acéistes parvenaient à faire le break par l'intermédiaire de leur capitaine Gaëtan Courtet au terme d’un beau mouvement collectif.



Un succès 2-0 qui permet à l'ACA de poursuivre sa route dans cette compétition.